Samsun'da motosikletin su kanalına düştüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde motosikletin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde motosikletin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Dursun Ali Tosun (37) yönetimindeki 57 ABZ 114 plakalı motosiklet, Toplu Mahallesi'nde su kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan M.D, Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Tosun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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