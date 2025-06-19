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        Havza'da 2025-YKS Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran'da düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) öncesi Havza'da YKS Koordinasyon Kurul Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 10:25 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:25
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        Havza'da 2025-YKS Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran'da düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) öncesi Havza’da YKS Koordinasyon Kurul Toplantısı düzenlendi.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sınav öncesi, sınav süresi ve sınav sonrası alınacak tedbirler değerlendirildi.

        Ayvat, sınavla ilgili gerekli her türlü tedbirin alınacağını belirterek, "Adaylarımız sınava gelirken yanlarında kimlik belgelerini getirmeleri önemli bir husus. Sınav günleri İlçe Nüfus Müdürlüğümüz açık olacak. Adaylarımız saatinden önce sınav binalarında olsun. Bütün yıl verdikleri emeklerin boşa gitmemesi için bu çok önemli. Gerek belediyemiz, gerekse diğer tüm kurumlarımız sınav için tedbirlerini aldı. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dilerim." dedi.

        Toplantıya, ÖSYM Havza Sınav Koordinasyon Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ercan Tural, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ile diğer ÖSYM Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.

        ÖSYM Havza Sınav Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilk oturumu cumartesi günü gerçekleştirilecek 2025-YKS Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) ilçede 7 binada 941'i kız, 676'si erkek olmak üzere toplam 1617 aday girecek.

        Pazar günü öğleden önce gerçekleşecek Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 334'ü erkek, 587'si kız toplam 921 aday 4 binada, öğleden sonra gerçekleşecek 2025 Yabancı Dil Testine ise 1 binada 12'si erkek, 50'si kız olmak üzere toplam 62 aday girecek.

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