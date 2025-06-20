Samsun merkezli sahte içki operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 18 Haziran’da Samsun merkezli İstanbul, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Mardin, Ordu ve İzmir'de düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Adreslerde toplamda 12 ton 178 litre etil alkol ve çeşitli malzeme ele geçirilmişti.

Şüphelilerden 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, M.U (47), O.T. (24), Y.T. (25) ve C.O. (25) ise adliyeye sevk edildi.

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