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        Samsun'da meyve suyu ve süt kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde meyve suyu ve süt kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 15:34 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:34
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        Samsun'da meyve suyu ve süt kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde meyve suyu ve süt kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesindeki iki adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada meyve suyu ve süt kutusunda 648 uyuşturucu hap, 7,85 gram sentetik uyuşturucu ve 10 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan N.Y. (38) ve B.K. (20) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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