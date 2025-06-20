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        SAMDOB, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde 9 temsil sahneleyecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 temsili sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 17:42 Güncelleme: 20.06.2025 - 17:42
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        SAMDOB, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde 9 temsil sahneleyecek
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 temsili sanatseverlerle buluşturacak.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı olan Samsun'da etkinlikler yarın başlayacak.

        SAMDOB ise festivalde 2'şer müzikal ve operanın yanı sıra 3 çocuk oyunu, müze konseri ve baleyle seyircinin karşısına çıkacak.

        SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, AA muhabirine, Kültür Yolu Festivali'nde birçok eserle sanatseverlerle bir araya geleceklerini söyledi.

        Festivalin ilk gününde "Singin'in the Rain" (Yağmurda Şarkı Söylüyorum) müzikalinin Türkiye prömiyeriyle sanatseverlerle buluşacaklarını dile getiren Salcan, "Büyük emek ve keyifli bir eserimiz. 21 ve 22 Haziran'da sahneleyeceğiz. Daha sonra çocuk oyunumuz Masal Şatosu var, zaten sezon içinde de oynadığımız ve çok beğenilen bir eser. 24 ve 25 Haziran'da Okulumuz Orman çocuk oyunu, müze konserimiz, Doktor Mucize operamız var. Yine çok sevilen, prömiyerini nisanda gerçekleştirdiğimiz Piri Reis balesi seyircilerle buluşacak. Festivalin kapanışında yine seyircimizin çok beğendiği Muhteşem Süleyman operası ile karşınızda olacağız." dedi.

        Kültür Yolu Festivali'nin her şehirde beğeniyle karşılandığını ifade eden Salcan, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün desteğiyle festivale katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Festivalin önemine değinen Salcan, "Özellikle farklı şehirlerde, belki sanata ulaşamayan sanatseverleri mutlaka bir noktada buluşturuyor. Bu bizi de Genel Müdürümüzü de Genel Müdürlüğümüzü de çok mutlu ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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