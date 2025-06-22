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        Samsun'da yazar Çağrı Odabaşı ile "Derinlikli Okuma ve Renklendirme" etkinliği gerçekleştirildi

        Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yazar Çağrı Odabaşı ile "Derinlikli Okuma ve Renklendirme" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 15:43 Güncelleme: 22.06.2025 - 15:43
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        Samsun'da yazar Çağrı Odabaşı ile "Derinlikli Okuma ve Renklendirme" etkinliği gerçekleştirildi
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        Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yazar Çağrı Odabaşı ile "Derinlikli Okuma ve Renklendirme" etkinliği gerçekleştirildi.

        Gazi İl Halk Kütüphanesi'ndeki etkinlikte Odabaşı, boyama teknikleri ve renkler hakkında çocuklara bilgi verdi.

        Eğitim bittikten sonra Odabaşı kendi kitaplarını dağıttı ve imza töreni gerçekleştirdi. Çocukların istediği hayvan figürlerini kitaplarına çizdi.

        Odabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada çocuklarla vakit geçirmeyi, onlarla birlikte hem öğrenmeyi hem de öğretmeyi çok sevdiğini söyledi.

        Festivalin toplum için eğlenceli ve yararlı olduğunu ifade eden Odabaşı, "Samsun ilimizde bir araya geldik okurlarımızla. Bugün kitaplarımı nasıl yazdığımı ve oradaki resimleri nasıl çizdiğime dair bir etkinlik gerçekleştirdik. Ardından kitaptaki karakterler üzerine konuştuk ve bir boyama etkinliği yaptık. Sonra da çocuklarımızla birlikte güzel bir imza etkinliğimiz oldu. Genç okurlarımız, geleceğin yazarlarıyla tanışarak, bunu bir meslek yolu olarak seçmelerini önemsiyorum o yüzden bütün katılımcılara teşekkür ederim." dedi.

        Etkinlik, hediyelerin dağıtılmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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