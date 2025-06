Türk Kızılay Samsun Şubesi Mayıs ayı faaliyet birincisi oldu

Türk Kızılay Samsun Şubesi Mayıs ayı faaliyet lideri olduğu bildirildi.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Onur Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, Mayıs ayında Türkiye genelinde en fazla faaliyet yürüten il olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çoban, hedefleri kapsamında her türlü etkinliği yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi, "Hayır işlerinde yarışın". Bizler de bu manevi mesajı düstur edinerek gönüllülüğün, paylaşmanın ve merhametin izinde durmadan çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Samsun'da da her bir şubemiz, her bir gönüllümüz büyük bir azimle, kararlılıkla ve fedakarlıkla görev yapıyor. Bu başarı yalnızca bir sıralama değil; binlerce insana dokunmanın, ihtiyaç sahiplerinin gönlünde umut olmanın ve iyiliğin izinde kararlılıkla yürümenin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.