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        Türk Kızılay Samsun Şubesi Mayıs ayı faaliyet birincisi oldu

        Türk Kızılay Samsun Şubesi Mayıs ayı faaliyet lideri olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 18:29 Güncelleme: 23.06.2025 - 18:29
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        Türk Kızılay Samsun Şubesi Mayıs ayı faaliyet birincisi oldu
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        Türk Kızılay Samsun Şubesi Mayıs ayı faaliyet lideri olduğu bildirildi.

        Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Onur Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, Mayıs ayında Türkiye genelinde en fazla faaliyet yürüten il olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Çoban, hedefleri kapsamında her türlü etkinliği yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi, "Hayır işlerinde yarışın". Bizler de bu manevi mesajı düstur edinerek gönüllülüğün, paylaşmanın ve merhametin izinde durmadan çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Samsun'da da her bir şubemiz, her bir gönüllümüz büyük bir azimle, kararlılıkla ve fedakarlıkla görev yapıyor. Bu başarı yalnızca bir sıralama değil; binlerce insana dokunmanın, ihtiyaç sahiplerinin gönlünde umut olmanın ve iyiliğin izinde kararlılıkla yürümenin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

        Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Çoban, fedakarca emek veren tüm gönüllülerine, güvenle destek olan bağışçılarına ve gece gündüz demeden çalışan ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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