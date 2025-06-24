Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Adresteki aramada 310 sentetik ecza hapı, 120 gram sentetik uyuşturucu, 53 uyuşturucu hap, 15 gram sentetik ecza tozu, 4 esrarlı sigara ve 11 bin lira ele geçirildi.

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