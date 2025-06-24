Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde uyuşturucu bulundurulduğu değerlendirilen bir adrese operasyon düzenlendi.
Adresteki aramada 310 sentetik ecza hapı, 120 gram sentetik uyuşturucu, 53 uyuşturucu hap, 15 gram sentetik ecza tozu, 4 esrarlı sigara ve 11 bin lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan Ü.S. (44) emniyete götürüldü.
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