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        Havza'da kırsal mahallelerde yol çalışmaları devam ediyor

        Havza Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan yol çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:56 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:56
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        Havza'da kırsal mahallelerde yol çalışmaları devam ediyor
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        Havza Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan yol çalışmaları devam ediyor.

        Belediye Başkanı Murat İkiz, 2025 yılı çalışma planı kapsamında kısa süre sonra parke ve beton yol çalışmalarının yapılacağı Paşapınar ve Çeltek mahallelerinde incelemelerde bulunarak, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu.

        İkiz, mahallelerdeki yaşam standartlarını yükletmek için çalışmalara devam etiklerini belirterek, "Önceliğimiz insanımıza kaliteli hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmak." dedi.

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