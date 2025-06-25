Havza'da kırsal mahallelerde yol çalışmaları devam ediyor

İkiz, mahallelerdeki yaşam standartlarını yükletmek için çalışmalara devam etiklerini belirterek, "Önceliğimiz insanımıza kaliteli hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmak." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz, 2025 yılı çalışma planı kapsamında kısa süre sonra parke ve beton yol çalışmalarının yapılacağı Paşapınar ve Çeltek mahallelerinde incelemelerde bulunarak, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Havza Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan yol çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.