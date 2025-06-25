Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:09 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'ye yönelik soruşturma yürütüldü.

        Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen ve haklarında örgüt içinde bulunduklarına dair ifadeler bulunan 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Samsun, Şanlıurfa ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.Ö, S.Ş. ve A.Ö. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da yaşandı! Trafikte iki kadına silah doğrulttu!
        Antalya'da yaşandı! Trafikte iki kadına silah doğrulttu!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalovu kaldırdılar!
        Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalovu kaldırdılar!
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da "21.⁠ ⁠TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali" düzenlendi
        Samsun'da "21.⁠ ⁠TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali" düzenlendi
        Havza'da kırsal mahallelerde yol çalışmaları devam ediyor
        Havza'da kırsal mahallelerde yol çalışmaları devam ediyor
        Samsun'da Resul Dindar konseri
        Samsun'da Resul Dindar konseri
        Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu
        Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu
        Vezirköprü'de engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi
        Vezirköprü'de engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi