Vezirköprü Boğa Mahallesi'nde HEM yıl sonu sergisi açıldı

Açılış sonrası sergi alanını gezen Kaya ve Özata, eserleri inceleyerek kursiyerleri tebrik etti.

Serginin açılış kurdelesi Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kaya ve Boğa Mahallesi Muhtarı Abdullah Keleş tarafından kesildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.