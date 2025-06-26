Vezirköprü Boğa Mahallesi'nde HEM yıl sonu sergisi açıldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Boğa Mahallesi'nde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) bünyesinde düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Boğa Mahallesi'nde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) bünyesinde düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.
Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl boyunca açılan kurslar kapsamında hazırlanan eserler, vatandaşların beğenisine sunuldu.
Serginin açılış kurdelesi Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kaya ve Boğa Mahallesi Muhtarı Abdullah Keleş tarafından kesildi.
Sergide, eğitmen Aslıhan Korolay'ın dikiş nakış dersi verdiği 14 kursiyerin yıl boyunca hazırladığı el sanatları, giyim, süsleme ve dekoratif ürünler sergilendi.
Açılış sonrası sergi alanını gezen Kaya ve Özata, eserleri inceleyerek kursiyerleri tebrik etti.
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