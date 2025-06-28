Samsun'da çıkan yangında yaklaşık 11 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiyesi ile Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Örencik Mahallesi Türkmen mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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