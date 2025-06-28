Samsun'da çıkan yangında yaklaşık 11 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 11 dönüm buğday ekili ve 50 dönüm anız bulunan arazide zarar oluştu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 11 dönüm buğday ekili ve 50 dönüm anız bulunan arazide zarar oluştu.
Örencik Mahallesi Türkmen mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiyesi ile Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Vatandaşların da desteğiyle yangın söndürüldü.
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