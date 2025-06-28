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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Muhteşem Süleyman" operasını sanatseverlerle buluşturdu

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Muhteşem Süleyman" operasını seyirciyle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 22:46 Güncelleme: 28.06.2025 - 22:58
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Muhteşem Süleyman" operasını sanatseverlerle buluşturdu
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Muhteşem Süleyman" operasını seyirciyle buluşturdu.

        Bestesi Tevfik Akbaşlı'ya, librettosu Işık Noyan'a ait Muhteşem Süleyman operası, Şahan Gürkan rejisörlüğünde Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

        İki perdelik eserde Canan Ünal başkemancı, Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe ise orkestra şefleri olarak yer aldı. Koro şefliğini ise yine Kıvanç Tepe üstlendi.

        Operanın dekor tasarımını Hakkı Kandır, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, koreografisini Görkem Cengiz, video projeksiyonunu ise Ahmet Şeren hazırladı.

        Eser, Osmanlı'nın 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın zekası, bilim ve sanata olan düşkünlüğü, askeri başarılarıyla Osmanlı'yı daha da güçlendirirken devletin devamlılığı ve otoritenin korunması için çok zor kararlar vermek zorunda kalmasını ele alıyor.

        Kapalı gişe olarak sahnelenen opera, sanatseverlerden ilgi gördü.

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