Samsun'daki kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 91 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 1538 gümrük kaçağı gıda takviyesini ele geçirdi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
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