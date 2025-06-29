Samsun'da ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde ağaçtan düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde ağaçtan düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Altınyaprak Mahallesi Çiçekli Sokak'ta ikamet eden Huriye K. (67), evinin bahçesinde bulunan ıhlamur ağacına merdiven dayayıp çıktı.
Ağaçta olduğu sırada dengesini kaybeden Huriye K. beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı kadın, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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