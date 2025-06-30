Havza İtfaiye Grup Amirliğinden çiftçilere hasat ve anız uyarısı

Havza'da hasat sezonunun yaklaşması nedeni ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği tarafından çiftçilere uyarıda bulunuldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amiri Murat Yılmaz, AA muhabirine, hasat mevsiminde hava şartların nedeni ile yangın riskinin yüksek olduğunu ve çıkan yangınlar ile hem maddi kayıplar yaşandığı hem de doğanın ve canlıların zarar gördüğünü, elektrik, telefon direkleri ile şebekelerinin de kullanılamaz hale gelebileceğini, kimi zaman yangının ev ve ahırlara sıçrayabileceğini söyledi.

Yılmaz, zirai yangınları önlemek için tarlalarda ve ormanlık alanlara yakın bölgelerde alınması gereken hakkında bilgiler vererek, "Tarla yakınlarında su tankeri veya ilaçlama makinesi bulundurmak, biçerdöver ve balya makinelerinde yangın tüpü bulundurmak, zirai makineleri arada dinlendirmek, mümkün olduğunca serin havalarda çalışmak, anız yakmaktan kaçınmak, ormanlarda ve orman sınırına yakın alanlarda ateş yakmamak, çöp atmamak ve yangın tehlikesine karşı alına bilecek tedbirler arasında." dedi.