Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza İtfaiye Grup Amirliğinden çiftçilere hasat ve anız uyarısı

        Havza'da hasat sezonunun yaklaşması nedeni ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği tarafından çiftçilere uyarıda bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:58 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza İtfaiye Grup Amirliğinden çiftçilere hasat ve anız uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Havza'da hasat sezonunun yaklaşması nedeni ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği tarafından çiftçilere uyarıda bulunuldu

        Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amiri Murat Yılmaz, AA muhabirine, hasat mevsiminde hava şartların nedeni ile yangın riskinin yüksek olduğunu ve çıkan yangınlar ile hem maddi kayıplar yaşandığı hem de doğanın ve canlıların zarar gördüğünü, elektrik, telefon direkleri ile şebekelerinin de kullanılamaz hale gelebileceğini, kimi zaman yangının ev ve ahırlara sıçrayabileceğini söyledi.

        Yılmaz, zirai yangınları önlemek için tarlalarda ve ormanlık alanlara yakın bölgelerde alınması gereken hakkında bilgiler vererek, "Tarla yakınlarında su tankeri veya ilaçlama makinesi bulundurmak, biçerdöver ve balya makinelerinde yangın tüpü bulundurmak, zirai makineleri arada dinlendirmek, mümkün olduğunca serin havalarda çalışmak, anız yakmaktan kaçınmak, ormanlarda ve orman sınırına yakın alanlarda ateş yakmamak, çöp atmamak ve yangın tehlikesine karşı alına bilecek tedbirler arasında." dedi.

        Yılmaz, tarlada olası yangın durumlarında çiftçilerin 112'ye hızlı bir şekilde ihbarda bulunduktan sonra mümkün olduğunca yanan alanın çevresini traktörler ve zirai aletler yardımı ile çevirmelerinin yangının yayılma hızını kesmesi adına önemli olduğunu belirterek, "Bu şekilde yangın başka tarlalara sirayet etmez. Yanan tarlanın etrafının zirai aletlerle hızlı şekilde kazılarak çevrilmesi hem bize zaman kazandıracaktır hem de yangının büyümesinin önüne geçecektir." diye konuştu.

        Tüm ikazlara rağmen anız yangınlarının önüne geçilemediğine dikkati çeken Yılmaz, "Hasat sonu vatandaşlarımız, tarlalarındaki anızları yakarak temizleme yoluna gidiyor. Bu kişiler hem doğaya hem de kendi ekonomilerine zarar verdiklerinin farkında değil. Hem geleceğimiz hem kendi hem de komşularımızın emeklerinin ziya olmaması, ormanların kül olmaması için anız yakmayalım." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, "Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği olarak Ladik, Havza, Kavak ve Asarcık ilçelerine hizmet vermekteyiz. Bu sebeple yangın için arayan vatandaşlarımızın adreslerini tam vermeleri çok önemli. Anız yakanlara cezai işlem uygulanacağı da unutulmamalı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Yine kadın cinayeti! Leyla teyze de vahşet kurbanı oldu!
        Yine kadın cinayeti! Leyla teyze de vahşet kurbanı oldu!
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları

        Benzer Haberler

        "Uçan şef"in orkestrası, rock parçaları 16 yıldır senfonik yorumla sevdiriy...
        "Uçan şef"in orkestrası, rock parçaları 16 yıldır senfonik yorumla sevdiriy...
        Konserde kendisini uyaran çocuğu bıçakladı
        Konserde kendisini uyaran çocuğu bıçakladı
        Samsun'da konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
        Samsun'da konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
        Samsun'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı
        Samsun'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı
        GÜNCELLEME - Samsun'da mevlitte yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 52 ki...
        GÜNCELLEME - Samsun'da mevlitte yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 52 ki...
        "Senforock Orkestrası" Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
        "Senforock Orkestrası" Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı