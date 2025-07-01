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        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 1 kişi yakalandı

        Samsun'da ehliyet sınavına cep telefonuyla giren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:38 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:38
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        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 1 kişi yakalandı
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        Samsun'da ehliyet sınavına cep telefonuyla giren kişi gözaltına alındı.

        Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde sınava giren S.D'nin (25) durumundan şüphelendi.

        Zanlının üzerinde yapılan aramada, göğsüne gizlenmiş cep telefonu ele geçirdi.

        Şüpheli hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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