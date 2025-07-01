Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 1 kişi yakalandı
Samsun'da ehliyet sınavına cep telefonuyla giren kişi gözaltına alındı.
Samsun'da ehliyet sınavına cep telefonuyla giren kişi gözaltına alındı.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde sınava giren S.D'nin (25) durumundan şüphelendi.
Zanlının üzerinde yapılan aramada, göğsüne gizlenmiş cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
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