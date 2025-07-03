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        Bafra'da engelli bireyler için el sanatları eğitimi veriliyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Belediye Engelli Koordinasyon Merkezi'nde engelli bireyler için mesleki gelişimleri destekleyen el sanat eğitimleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:06
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        Bafra'da engelli bireyler için el sanatları eğitimi veriliyor
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, Belediye Engelli Koordinasyon Merkezi'nde engelli bireyler için mesleki gelişimleri destekleyen el sanat eğitimleri sürüyor.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını ve mesleki gelişimlerini destekleyen Engelli Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan ve usta öğretici Derya Bircan'ın verdiği eğitimleri gözlemleyen Hamit Kılıç, kursiyerlerle sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

        Ziyarette, kursiyerlerin el emeği ürünlerini inceleyen Kılıç, engelli bireylerin hayatın her alanında yer almasını önemsediklerini belirterek, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

        Başkan Kılıç, Engelli Koordinasyon Merkezi'nin bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal farkındalığın artmasına da katkı sağladığını ifade ederek, "Engelli kardeşlerimiz burada hem becerilerini geliştiriyor hem sosyalleşiyor hem de çeşitli aktivitelerle güzel vakit geçiriyor. Ortaya çıkan birbirinden güzel ürünler gerçekten takdire şayan, alanında uzman eğitimcileri ve tüm kursiyerleri tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.

        Ayrıca, Engelli Koordinasyon Merkezi'nde engelli bireylerin yanı sıra, gençler ve ev hanımları da kurslardan faydalanıyor.

        Özellikle alevde cam sanatı yoğun ilgi görürken, çeşitli el sanatları kursları da sunuluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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