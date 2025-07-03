Samsun'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, alacak verecek yüzünden tartıştığı İ.Ç'yi (28) silahla ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan A.D. (22), Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şeyhören Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Fatih Mahallesi'nde 30 Haziran'da A.D, tartıştığı İ.Ç'yi tabancayla ateş ederek yaraladıktan sonra kaçmıştı.
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