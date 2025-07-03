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        Samsun'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 17:40 Güncelleme: 03.07.2025 - 17:40
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        Samsun'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, alacak verecek yüzünden tartıştığı İ.Ç'yi (28) silahla ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan A.D. (22), Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şeyhören Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fatih Mahallesi'nde 30 Haziran'da A.D, tartıştığı İ.Ç'yi tabancayla ateş ederek yaraladıktan sonra kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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