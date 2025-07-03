Samsun'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, alacak verecek yüzünden tartıştığı İ.Ç'yi (28) silahla ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan A.D. (22), Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şeyhören Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.

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