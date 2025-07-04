Samsun'da sağanak nedeniyle mahalle grup yolunda heyelan oluştu

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ile AK Parti İlçe Başkanı Saliha Korkmaz da bölgede inceleme yaparak, yürütülen çalışmaları inceledi.

Gece saatlerinden itibaren sağanağın etkili olduğu ilçede, Asmapınar ile Çepni mahalleleri grup yolu Cevizdibi mevkisinde heyelan oluştu.

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