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        Samsun'da uyuşturucu ticaretinden hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu madde ticareti suçundan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:02 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:02
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        Samsun'da uyuşturucu ticaretinden hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da uyuşturucu madde ticareti suçundan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. ile 8 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası olan A.G'yi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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