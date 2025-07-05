Samsun'da çıkan yangın bir ev ve ahırda hasara yol açtı
Samsun'un Ayvacık ilçesinde çıkan yangında bir ev ile ahır zarar gördü.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde çıkan yangında bir ev ile ahır zarar gördü.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Eğrikiraz Sokak'ta bir ev ve ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Ev ve ahırda hasara yol açan yangının ardından yapılan incelemede, ahırda bulunan bir koyunun telef olduğu belirlendi.
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