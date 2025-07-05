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        Samsun'da çıkan yangın bir ev ve ahırda hasara yol açtı

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde çıkan yangında bir ev ile ahır zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 13:45 Güncelleme: 05.07.2025 - 13:45
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        Samsun'da çıkan yangın bir ev ve ahırda hasara yol açtı
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        Samsun'un Ayvacık ilçesinde çıkan yangında bir ev ile ahır zarar gördü.

        Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Eğrikiraz Sokak'ta bir ev ve ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Ev ve ahırda hasara yol açan yangının ardından yapılan incelemede, ahırda bulunan bir koyunun telef olduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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