Samsun'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Yapılan inceleme sonucu yangına vantilatörün sebep olduğu değerlendiriliyor.

Alınan bilgiye göre, Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir evde yangın çıktı.

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