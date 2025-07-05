Samsun'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen Suriye uyruklu İbrahim Killevi (84), sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan inceleme sonucu yangına vantilatörün sebep olduğu değerlendiriliyor.
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