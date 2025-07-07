AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı, Havza'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kırcalı, ilçedeki temasları kapsamında partisinin Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Burada İlçe Başkanı Aziz Pekşen ve partililerle bir araya gelen Kırcalı, ilçenin sorunları ve hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin görüş alış verişinde bulundu.

Kırcalı ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.