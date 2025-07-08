Bafra Ovası'nda hububat hasadına başlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde ekilen hububatın hasadı başladı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, geçen yıl kasım ve aralık aylarında ovada hububat ürünlerinin ekiminin yapıldığını söyledi.

Haziran ayında başlanması planlanan buğday ve arpa hasadının havaların yağışlı geçmesinden dolayı biraz geciktiğini belirten Tosuner, "Bafra Ovası'nda 200 bin dekar alana buğday, 20 bin dekar alana da arpa ekildi. Bu rakamlar az, daha fazla ekilebilir ama farklı ürün ekimleri de yapılıyor." dedi.

Hasat döneminde bazı biçerdöver operatörlerinin aceleci davrandığını, "işim var, geç kaldım" gibi sözlerle vatandaşı mağdur ettiğini anlatan Tosuner, "Biçerdöver ne kadar ağır giderse hasat o kadar verimli olur. Bafra'da dönüm başına ve hak usulü işlem yapılır. Ovada dönüm başına 380 ile 420 lira arasında hasat yapılıyor. İkinci ve üçüncü kuşakta, yani yüksek yerlerde ise hasat bitene kadar hak usulü anlaşma sağlanır ve başka bir köye gidilmez." ifadelerini kullandı.