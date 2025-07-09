Vezirköprü'de yaptırılacak sağlık hizmetleri istasyonu için çalışmalar başladı

İstasyonun yapılacağı Taşkale Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen imza törenine Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, Sağlık Hizmetleri Başkanı Kemal Serhan Sandıkçı, İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven ve hayırsever iş insanı Ahmet Kavas ile vatandaşlar katıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hayırsever iş insanı Ahmet Kavas tarafından yaptırılacak 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu için çalışmalara başlandı.

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