Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de yaptırılacak sağlık hizmetleri istasyonu için çalışmalar başladı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hayırsever iş insanı Ahmet Kavas tarafından yaptırılacak 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu için çalışmalara başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:38 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de yaptırılacak sağlık hizmetleri istasyonu için çalışmalar başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hayırsever iş insanı Ahmet Kavas tarafından yaptırılacak 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu için çalışmalara başlandı.

        İstasyonun yapılacağı Taşkale Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen imza törenine Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, Sağlık Hizmetleri Başkanı Kemal Serhan Sandıkçı, İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven ve hayırsever iş insanı Ahmet Kavas ile vatandaşlar katıldı.

        İmza töreninin ardından temel atma töreni düzenlendi. Dua eşliğinde kurban kesilerek, inşaat çalışmalarına başlandı.

        Hazineye ait 1039 metrekare arazi üzerine inşa edilecek istasyon, tamamlandıktan sonra "Vezirköprü Kamile Kavas 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu" adıyla hizmet verecek.

        Bina, tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığına devredilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Murat Çalık hastaneye sevk edildi
        Murat Çalık hastaneye sevk edildi
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı

        Benzer Haberler

        Samsun'da su kanallarının taşması sonucu tarım arazileri zarar gördü
        Samsun'da su kanallarının taşması sonucu tarım arazileri zarar gördü
        Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Samsun'daki su kayağı merkezi SUKAY adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
        Samsun'daki su kayağı merkezi SUKAY adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
        Kaymakam Beyazıt'tan yaz Kur'an kurslarına ziyaret
        Kaymakam Beyazıt'tan yaz Kur'an kurslarına ziyaret
        Havza'da şoförlere "Trafik güvenliği" eğitimi verildi
        Havza'da şoförlere "Trafik güvenliği" eğitimi verildi