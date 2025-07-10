Samsun'da 1 milyon 610 bin makaron ele geçirildi

Takip edilen minibüsü İlkadım ilçesindeki polis uygulama noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada 1 milyon 610 bin makaron ele geçirdi.

Samsun'da 1 milyon 610 bin kaçak makaron (filtresiz sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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