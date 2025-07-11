Vezirköprü'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Tikenli Mahallesi 804. Sokak'ta Saim Hazer'e ait evin ön kısmında bulunan odunlarda başlayan yangın, kısa sürede ahşap olan eve sıçradı.

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