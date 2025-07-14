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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:36 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:36
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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        H.Y. idaresindeki 26 ABZ 237 plakalı otomobil, Büyükkolpınar Mahallesi Anadolu Bulvarı ile Şehit Can Şencan Caddesi kavşağında M.C. yönetimindeki 55 APM 825 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada araç sürücüleriyle 55 APM 825 plakalı otomobilde bulunan M.A. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan yaralılardan H.Y'nin askeri personel, M.C. ve M.A'nın ise polis memuru olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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