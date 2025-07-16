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        Bafra Gençlik Merkezi yaz Kur'an kursları devam ediyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Merkezi Dini İlimler Atölyesi Yaz Kur'an kursunda 140 öğrenci eğitim görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 10:46 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:46
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        Bafra Gençlik Merkezi yaz Kur'an kursları devam ediyor
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        Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Merkezi Dini İlimler Atölyesi Yaz Kur'an kursunda 140 öğrenci eğitim görüyor.

        Gençlik Merkezi bünyesinde üç kadın ile üç erkek eğitmen, altı sınıfta açılan yaz Kur'an-ı Kerim kursu için 140 öğrenciye eğitim veriyor.

        Kursta Kur'an'ın yanı sıra temel dini bilgiler ve siyer-i nebi dersleri de işleniyor.

        Etkinlik saatinde ise öğrenciler ebru sanatı, voleybol, futbol, robotik kodlama, masa tenisi, langırt ve sokak oyunları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

        Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, velilerin gösterdiği ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "Gençlerimizin yaz döneminde hem dini eğitiminin gelişmesine hem de spor ve oyunlarla kaliteli vakit geçirmelerini katkıda bulunmayı hedefliyoruz." dedi.

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