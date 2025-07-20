KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 51. YILI - Kıbrıs'ta kulak zarları zarar gören gazi, 51 yıldır harekatın izlerini taşıyor

RECEP BİLEK - Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve tankına isabet eden roketler nedeniyle kulak zarları yırtılan 72 yaşındaki gazi Cevdet Kürtdur, 51 yıldır savaşın izlerini taşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Ada'ya barış ve huzur getirmek amacıyla ilki 20 Temmuz, ikincisi 14 Ağustos 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 51 yıl geçti.

Evli ve 2 çocuk, 4 torun sahibi Cevdet Kürtdur da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak 8 ay görev yaptı.

Kürtdur, Ankara'nın Mamak ilçesindeki tankçı birliğinde eğitim aldıktan sonra 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmak üzere Kıbrıs'a gitti.

Savaş sırasında tankla kara askerlerine destek veren Kürtdur ve 5 arkadaşı, yoğun şekilde roket ve kurşunların hedefi oldu.

Tankın içinde roket sesinin şiddetinden kulak zarları zarar gören Kürtdur, 1 ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Askerden sonra da çeşitli tedaviler gören ancak işitme kaybı oluşan Kürtdur, 51 yıldır harekatın izlerini taşıyor.

- "Duyuyordum, bir anda kesildi"

Aradan geçen 51 yıla rağmen o günleri ve yaşadıklarını unutamayan Kürtdur, AA muhabirine, Kıbrıs Barış Harekatı'nda Beşparmak Dağları'nda ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten, zirvede kalmasıyla bilinen tankta görevli askerlerle aynı bölükte görev yaptığını söyledi.

Harekatta yoğun ateş altında kaldıklarını belirten Kürtdur, "Tanka roketi yedik. 'Şak' diye bir ses duyduk. Tankın gövdesinde kırmızılık gördüm. 72 tane mermi vardı. Teğmen kapağı açtı yukarı çıktı, 'Tank patlayacak.' diye. Vuruldu, düştü." dedi.

Kendisinin de tankın içinde yaralandığını anlatan Kürtdur, şöyle devam etti:

"Götürdüler beni hastaneye. Burada çorap ayağımdan deriyle beraber geldi. Hemşireyle çıkardık. Birden kulaklarım gitmiş. Duyuyordum, bir anda kesildi. Uçaklar havada gidiyor, geliyor, bir şey duydun mu? Yok. Bir ay yattım hastanede. Tedavi gördüm orada. Bazen duymuyorum, bazen de 'çıt' duyuyorum. Araba arkama yanaşıyor, duymuyorum. Zayiat kaldı bizde. Allah gazilik nasip etti bize."