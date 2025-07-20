Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 51. YILI - Kıbrıs'ta kulak zarları zarar gören gazi, 51 yıldır harekatın izlerini taşıyor

        RECEP BİLEK - Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve tankına isabet eden roketler nedeniyle kulak zarları yırtılan 72 yaşındaki gazi Cevdet Kürtdur, 51 yıldır savaşın izlerini taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 51. YILI - Kıbrıs'ta kulak zarları zarar gören gazi, 51 yıldır harekatın izlerini taşıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        RECEP BİLEK - Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve tankına isabet eden roketler nedeniyle kulak zarları yırtılan 72 yaşındaki gazi Cevdet Kürtdur, 51 yıldır savaşın izlerini taşıyor.

        Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Ada'ya barış ve huzur getirmek amacıyla ilki 20 Temmuz, ikincisi 14 Ağustos 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 51 yıl geçti.

        Evli ve 2 çocuk, 4 torun sahibi Cevdet Kürtdur da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak 8 ay görev yaptı.

        Kürtdur, Ankara'nın Mamak ilçesindeki tankçı birliğinde eğitim aldıktan sonra 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmak üzere Kıbrıs'a gitti.

        Savaş sırasında tankla kara askerlerine destek veren Kürtdur ve 5 arkadaşı, yoğun şekilde roket ve kurşunların hedefi oldu.

        Tankın içinde roket sesinin şiddetinden kulak zarları zarar gören Kürtdur, 1 ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

        Askerden sonra da çeşitli tedaviler gören ancak işitme kaybı oluşan Kürtdur, 51 yıldır harekatın izlerini taşıyor.

        - "Duyuyordum, bir anda kesildi"

        Aradan geçen 51 yıla rağmen o günleri ve yaşadıklarını unutamayan Kürtdur, AA muhabirine, Kıbrıs Barış Harekatı'nda Beşparmak Dağları'nda ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten, zirvede kalmasıyla bilinen tankta görevli askerlerle aynı bölükte görev yaptığını söyledi.

        Harekatta yoğun ateş altında kaldıklarını belirten Kürtdur, "Tanka roketi yedik. 'Şak' diye bir ses duyduk. Tankın gövdesinde kırmızılık gördüm. 72 tane mermi vardı. Teğmen kapağı açtı yukarı çıktı, 'Tank patlayacak.' diye. Vuruldu, düştü." dedi.

        Kendisinin de tankın içinde yaralandığını anlatan Kürtdur, şöyle devam etti:

        "Götürdüler beni hastaneye. Burada çorap ayağımdan deriyle beraber geldi. Hemşireyle çıkardık. Birden kulaklarım gitmiş. Duyuyordum, bir anda kesildi. Uçaklar havada gidiyor, geliyor, bir şey duydun mu? Yok. Bir ay yattım hastanede. Tedavi gördüm orada. Bazen duymuyorum, bazen de 'çıt' duyuyorum. Araba arkama yanaşıyor, duymuyorum. Zayiat kaldı bizde. Allah gazilik nasip etti bize."

        Bugün görev olsa yeniden canla başla gideceğini dile getiren Kürtdur, kızının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli Kıbrıslı bir askerle evlendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        Top oynarken facia yaşandı!
        Top oynarken facia yaşandı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"

        Benzer Haberler

        Samsun'da ağabeyinin boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kadın yak...
        Samsun'da ağabeyinin boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kadın yak...
        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Salıpazarı Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Atlı o...
        Salıpazarı Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Atlı o...
        İnşaattan düşen ustanın bacağına demir saplandı; olay kamerada
        İnşaattan düşen ustanın bacağına demir saplandı; olay kamerada
        Samsun'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        Samsun'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        Destici: Terör örgütünü ya da uzantılarını asla meşru görmedik, görmeyiz
        Destici: Terör örgütünü ya da uzantılarını asla meşru görmedik, görmeyiz