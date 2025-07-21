Samsun'da tadilat yapılan 11 katlı binada iskele çöktü, işçileri güvenlik halatı kurtardı
Samsun'un Canik ilçesinde tadilat yapılan 11 katlı binanın dış cephesindeki iskele yıkıldı, halatlarla güvenlik tedbiri alan 2 işçi, bina sakinlerinin yardımıyla kurtuldu.
Samsun'un Canik ilçesinde tadilat yapılan 11 katlı binanın dış cephesindeki iskele yıkıldı, halatlarla güvenlik tedbiri alan 2 işçi, bina sakinlerinin yardımıyla kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, 11 katlı bir binanın dış cephesinde yapılan tadilat sırasında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi halatlarda asılı kaldı.
Metrelerce yükseklikte mahsur kalan işçiler, bina sakinlerinin uğraşlarıyla kurtarıldı.
Çalışanların iş güvenliği kapsamında aldıkları tedbir, olası kayıpların önüne geçti.
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