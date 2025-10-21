Habertürk
        Samsunspor'un yabancılarından Türk yemeklerine övgü

        Samsunspor'un yabancılarından Türk yemeklerine övgü

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve futbolcular Tanguy Coulibaly ve Antoine Makoumbou, Türk yemeklerini övdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:06 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:23
        Samsunspor'un yabancılarından Türk yemeklerine övgü
        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve futbolcular Tanguy Coulibaly ve Antoine Makoumbou, Türk yemeklerini övdü.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çeviri Topluluğu tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sporun ve çevirinin gücü aynı sahada" konulu konferansa katılan Reis ve futbolcular, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Alman teknik direktör Reis, futbolun toplumun tüm kesimlerini biraya getiren bir spor dalı olduğunu söyledi. Kendisinin Almanya'dan farklı bir kültürden Samsun'da farklı bir kültüre geldiğini, bu kültürü yaşamaya ve öğrenmeye çalıştığını aktaran Reis, "Takımımızda sadece Türk futbolcular yok. 14 farklı ülkeden 14 farklı kültürden oyuncular var. Tabii bunları bir arada tutmak kolay değil ama futbolun sadece bir dili var. Bu dilde bizi birleştirici dildir. Samsunspor'un teknik direktörü olduğum için de çok mutluyum. " dedi.

        Türkiye'de görev yapmanın kendisi için yeni bir deneyim olduğunu belirten Reis, "Buraya geldikten sonra hata yapmaktan korktum açıkçası...Buradaki kültüre ve yaşantıya bir saygısızlık yapabileceğim konusunda bir korkum ve çekincem oldu. Ama şimdiye kadar hiç bir şey olmadı. Bundan sonraki süreçte daha kolay geçeceğini düşünüyorum. " ifadesini kullandı.

        Samsun'da 1,5 yıldır görev yaptığını hatırlatan Reis, "Türk yemeklerini çok beğeniyorum. Alman olduğum için oradaki yemeklerin lezzetini biliyorum. Oradaki lezzetleri de özlüyorum. Ebetteki ki her ülkenin kendisine ait mutfağı, kendisine ait yemek kültürü var. Ama Türk yemekleri muhteşem." şeklinde konuştu.

        - "Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edip Türk insanını gururlandırmak istiyoruz"

        Reis, bu yıl Samsunspor'un farklı kulvarlarda mücadele ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti.

        "Beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bunun olması da çok normal. Hoca olarak ben diğer takımların kadrosu konusunda çok konuşma taraftarı değilim. Ama Galatasaray'ın kadrosuna baktığınız zaman çok iyi ve çok kaliteli oyunculara sahip. Onların önüne geçmek çok çok zor diyebilirim. Sonuç olarak onlara karşı da oynayacağız ve ligin en iyi takımı. Diğer takımlara baktığımızda da zor karşılaşmalar bizi bekliyor. Biz kendi performansımızı gösterdiğimiz müddetçe her zaman kazanmak için fırsatımız olacaktır. Bunu da Fenerbahçe maçında gösterdiğimizi düşünüyorum. İyi sonuç almak istiyorsak her karşılaşmada yüzde 100'ümüzü vermek zorundayız. Bunun dışında biz Avrupa'da mücadele eden bir takımız. Sadece şehrimizi değil, Türk futbolunu da en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Türk insanını da gururlandırmak istiyoruz."

        Tecrübeli orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ise Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Biraz farklılık olsun istedim. Bu kararımdan dolayı çok mutluyum. Ben İtalya ve Almanya'da da yaşadım ama buradaki yemekler inanılmaz iyi." dedi.

        Fransız sağ kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly de, Türkçe öğrenme konusunda zorluk çektiğini dile getirerek, "Bu dili de çok çabuk şekilde öğrenmek istiyorum. Ayrıca Türk yemekleri lezzetli. Türkiye'de şimdiye kadar denemiş olduğum yemekler çok çok iyiydi." diye konuştu.

