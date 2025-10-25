Samsun'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak avlandığı belirlenen 2 ton midye ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kentte durdurulan bir minibüste yapılan aramada 2 ton midye ele geçirildi.
Midyeler, doğal dengenin korunması için yeniden denize bırakıldı.
Operasyonda araç sürücüsüne "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet"ten 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.
