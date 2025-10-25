Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
İkametlerdeki aramada, 12 bin 800 doldurulmuş makaron ile 25 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.
