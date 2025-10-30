Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da ambulans ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Samsun'un Atakum ilçesinde ambulans ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 18:33 Güncelleme: 30.10.2025 - 18:33
        
        Alınan bilgiye göre, Şakir Ü. yönetimindeki 57 AAG 590 plakalı Sinop Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans, Körfez Mahallesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Caddesi Rektörlük Kavşağı'nda Azerbaycan vatandaşı Nıcat Kazımlı (19) idaresindeki 48 ADC 584 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Kazımlı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

