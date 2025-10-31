Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da 110 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda 110 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:49 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:49
        Samsun'da 110 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da düzenlenen operasyonda 110 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağının tespiti üzerine çalışma başlatıldı.

        Belirlenen aracı takip eden ekipler, Havza ilçesinde "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma yürüttü.

        Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 110 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü S.A. (52) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

