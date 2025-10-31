Samsun'da 110 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 110 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü S.A. (52) gözaltına alındı.

Belirlenen aracı takip eden ekipler, Havza ilçesinde "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma yürüttü.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 110 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.