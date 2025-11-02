Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da düzenlenen operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 12:51 Güncelleme: 02.11.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da düzenlenen operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        E.G.(41) isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada, toplam 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alının şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ilam ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!

        Benzer Haberler

        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Hamrun'u yenerek son 16 turuna kalacağız
        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Hamrun'u yenerek son 16 turuna kalacağız
        Samsun'da mesire alanındaki sincaplar görüntülendi
        Samsun'da mesire alanındaki sincaplar görüntülendi
        Samsunlu kadın nakkaşlar camilerin duvarlarını motiflerle süslüyor
        Samsunlu kadın nakkaşlar camilerin duvarlarını motiflerle süslüyor
        Doğanın içine gizlenmiş Karakütük Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
        Doğanın içine gizlenmiş Karakütük Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
        Samsun'daki Nebiyan Dağı sonbahar renklerine büründü
        Samsun'daki Nebiyan Dağı sonbahar renklerine büründü
        Samsun'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı
        Samsun'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı