Samsun'da düzenlenen operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
E.G.(41) isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada, toplam 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alının şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ilam ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.
