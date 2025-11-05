Salıpazarı'nda "Turuncu Gün Kampanyası" etkinliği düzenlendi

Salıpazarı ilçesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Salıpazarı Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından organize edilen "Turuncu Gün Kampanyası"nda lösemiyle mücadele eden çocuklara destek olmak ve toplumda farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Program kapsamında gönüllüler, lösemi hakkında toplumsal bilinci artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan İngilizce öğretmeni İlknur Kuzu, lösemiyle mücadele sürecine dair deneyimlerini paylaştı.

Kuzu, "Burada 'Hastalık değil sevgi bulaşıcıdır' diyerek farkındalık oluşturmak istedik. Lösemiyle mücadelede moral, umut ve sevginin gücüne inanıyoruz." dedi.

Etkinlik, gönüllü gençlerin destek mesajlarıyla sona erdi.