        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah bulunduran zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 11:15 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:15
        Samsun'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah bulunduran zanlı yakalandı
        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, M.İ.'nin ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini değerlendirerek yaptıkları aramalarda, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 155 çeşitli çaplarda fişeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlıya, 6136 sayılı kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

