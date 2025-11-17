Samsun'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah bulunduran zanlı yakalandı

Ekipler, M.İ.'nin ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini değerlendirerek yaptıkları aramalarda, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 155 çeşitli çaplarda fişeği ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.