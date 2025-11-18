Samsun'da tramvaylarda yolcu koltukları yanmazlarıyla değiştiriliyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi, tramvayların yolcu koltuklarını yanmazlık standartlarına uygun olan yenileriyle değiştiriyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara güvenli ve konforlu toplu taşıma hizmeti sunmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
Bir yandan araç parkı güçlendirilirken bir yandan da mevcut donanımların iyileştirildiği vurgulanan açıklamada,
bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan SAMULAŞ AŞ tarafından işletilen Hafif Raylı Sistem Hattı'ndaki tramvayların yolcu koltuklarının yenilenmesi için harekete geçildiği kaydedildi.
Toplamda 21 tramvayın yolcu koltuklarının tamamının belirlenen takvim doğrultusunda değiştirilmeye devam edeceği aktarılan açıklamada, SAMULAŞ AŞ'nin Hafif Raylı Sistem Bakım Onarım Birimi ekipleri tarafından sökülen koltuklarının değişim için ilgili firmaya gönderildiği anlatıldı.
Koltukların anti statik özellikte aşınmaya ve kir tutmaya dayanıklı, Avrupa normlarına göre yanmazlık standardına uygun koltuk kılıfları ve süngerleri ile kaplandığına dikkati çekilen açıklamada, yaklaşık 1,5 ay önce başlatılan çalışma kapsamında 12 tramvayın yolcu koltuklarının yenilendiğini bildirildi.
Açıklamada, "Kullanılan malzemenin yanmazlık standardına uyması, raylı sistemlerde yangın güvenliği açısından kritik öneme sahip. Bu standartlarda kumaş ve sünger kullanımının tramvaylarda olası yangın riskine karşı yolcu ve personel güvenliği ile sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Hafif Raylı Sistem Hattı, kentte en çok tercih edilen toplu taşıma aracıdır. 35,5 kilometrelik güzergahta 29 tramvay ve 43 istasyon yer alıyor." ifadelerine yer verildi.
