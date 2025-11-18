Samsun'da tramvaylarda yolcu koltukları yanmazlarıyla değiştiriliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tramvayların yolcu koltuklarını yanmazlık standartlarına uygun olan yenileriyle değiştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara güvenli ve konforlu toplu taşıma hizmeti sunmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Bir yandan araç parkı güçlendirilirken bir yandan da mevcut donanımların iyileştirildiği vurgulanan açıklamada,

bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan SAMULAŞ AŞ tarafından işletilen Hafif Raylı Sistem Hattı'ndaki tramvayların yolcu koltuklarının yenilenmesi için harekete geçildiği kaydedildi.

Toplamda 21 tramvayın yolcu koltuklarının tamamının belirlenen takvim doğrultusunda değiştirilmeye devam edeceği aktarılan açıklamada, SAMULAŞ AŞ'nin Hafif Raylı Sistem Bakım Onarım Birimi ekipleri tarafından sökülen koltuklarının değişim için ilgili firmaya gönderildiği anlatıldı.

Koltukların anti statik özellikte aşınmaya ve kir tutmaya dayanıklı, Avrupa normlarına göre yanmazlık standardına uygun koltuk kılıfları ve süngerleri ile kaplandığına dikkati çekilen açıklamada, yaklaşık 1,5 ay önce başlatılan çalışma kapsamında 12 tramvayın yolcu koltuklarının yenilendiğini bildirildi.