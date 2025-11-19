Vezirköprü Eğitim-İş'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü konseri

Eğitim-İş Sendikası Vezirköprü Temsilciliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde bir konser programı düzenledi.

Etkinliğe, Eğitim-İş Samsun İl Başkanı Onur Gündüz, Vezirköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alparslan Yüksel, Belediye Meclis Üyesi Eren Akça, Eğitim-İş Vezirköprü Temsilciliği Başkanı Mehmet Akif Türksoy'un yanı sıra sendika üyeleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Eğitim-İş Vezirköprü Temsilciliği Başkanı Mehmet Akif Türksoy, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözünü hatırlatarak, "Bu bilinçle görevimizi onurla sürdürüyoruz. Öğretmenlik mesleğine gönül veren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz ise Vezirköprü Temsilciliğinin hem emek mücadelesine hem de Cumhuriyet değerlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Ayrıca böyle anlamlı organizasyonlarla bizleri bir araya getiriyor ve güzel gecelere imza atıyorlar. Tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyor, Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum." ifadelerini kullandı.