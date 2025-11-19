Habertürk
        Vezirköprü Eğitim-İş'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü konseri

        Vezirköprü Eğitim-İş'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü konseri

        Eğitim-İş Sendikası Vezirköprü Temsilciliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde bir konser programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 13:01 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:04
        Vezirköprü Eğitim-İş'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü konseri
        Eğitim-İş Sendikası Vezirköprü Temsilciliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde bir konser programı düzenledi.

        Etkinliğe, Eğitim-İş Samsun İl Başkanı Onur Gündüz, Vezirköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alparslan Yüksel, Belediye Meclis Üyesi Eren Akça, Eğitim-İş Vezirköprü Temsilciliği Başkanı Mehmet Akif Türksoy'un yanı sıra sendika üyeleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        Programın açılış konuşmasını yapan Eğitim-İş Vezirköprü Temsilciliği Başkanı Mehmet Akif Türksoy, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözünü hatırlatarak, "Bu bilinçle görevimizi onurla sürdürüyoruz. Öğretmenlik mesleğine gönül veren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

        Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz ise Vezirköprü Temsilciliğinin hem emek mücadelesine hem de Cumhuriyet değerlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Ayrıca böyle anlamlı organizasyonlarla bizleri bir araya getiriyor ve güzel gecelere imza atıyorlar. Tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyor, Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından başlayan konserde, müzisyenler farklı eserleri seslendirdi. Katılımcılar şarkılara zaman zaman eşlik etti.

        Programın sonunda Eğitim-İş tarafından emekli öğretmenler Mustafa Emir ve Akın Ersoy’a plaket takdim edilirken, orkestraya da teşekkür edilerek çiçek sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

