        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da öğrenciler Sosyal Hizmetler Merkezini ziyaret etti

        Havza'da ortaokul öğrencileri Havza Sosyal Hizmetler Merkezini (SHM) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 20:02 Güncelleme: 20.11.2025 - 20:02
        Havza'da ortaokul öğrencileri Havza Sosyal Hizmetler Merkezini (SHM) ziyaret etti.

        Havza Sivrikese Ortaokulu öğrencileri 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında yapılan ziyarette, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Havza SHM Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi kendi haklarını bilen ve bilinçli bir nesil yetiştirmenin önemli olduğunu söyledi.

        Güvendi, "Kurum olarak çocuklarımız için ve toplumuzun geleceği için çalışmalarımıza gerekli hassasiyeti göstererek devam etmekteyiz. Yarının büyükleri olan çocuklarımızın kendilerini ifade etme ve bilinçli birer birey olarak yetişmesi için gerekli her türlü desteği vermekteyiz." diye konuşru.

        ​​​​​​​

