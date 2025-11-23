Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Gazi Kafe Park'ta yenileme çalışmaları sürüyor

        İlkadım Belediyesince yürütülen "Güvenli Parklar" projesi kapsamında yenilenen Gazi Kafe Park'ta çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 16:04 Güncelleme: 23.11.2025 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazi Kafe Park'ta yenileme çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İlkadım Belediyesince yürütülen "Güvenli Parklar" projesi kapsamında yenilenen Gazi Kafe Park'ta çalışmalar sürüyor.

        Belediye ekipleri tarafından kapsamlı bir dönüşüm uygulanan parkın yeni konseptinde restoran, kafe, genişletilmiş çocuk oyun alanları, dinlenme bölümleri ve arttırılmış yeşil alanlar yer alacak. İstiklal Caddesi'ne doğrudan bağlantısıyla dikkat çeken alanın, tamamlandığında bölgenin yeni cazibe noktalarından biri olması hedefleniyor.

        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çalışmaları yerinde inceleyerek, "Gazi Kafe Park'ı en kısa sürede hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Parkımız yıl boyunca hizmet verecek, daha fazla yeşil alan ve yeni sosyal donatılarıyla vatandaşlarımızın uğrak noktası olacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Canik Belediyesi öğrencilere Çanakkale gezisi düzenlemeye devam ediyor
        Canik Belediyesi öğrencilere Çanakkale gezisi düzenlemeye devam ediyor
        Airsoft tutkunları Samsun'da düzenlenen turnuvada bir araya geldi
        Airsoft tutkunları Samsun'da düzenlenen turnuvada bir araya geldi
        'Ani kayıpların temelinde spordan ziyade teşhis edilmemiş rahatsızlıklar va...
        'Ani kayıpların temelinde spordan ziyade teşhis edilmemiş rahatsızlıklar va...
        Samsun Yeni OSB'de altyapı çalışmaları ve fabrika kurulumları devam ediyor
        Samsun Yeni OSB'de altyapı çalışmaları ve fabrika kurulumları devam ediyor
        İlkadım'ın yeni çekim noktası: Gazi Kafe Park
        İlkadım'ın yeni çekim noktası: Gazi Kafe Park
        Aynı okulda görevli görme engelli iki öğretmen çevrelerine ilham veriyor
        Aynı okulda görevli görme engelli iki öğretmen çevrelerine ilham veriyor