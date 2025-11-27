Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da silahla vurduğu akrabasının ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığa müebbet hapis

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde akrabasını silahla dizinden vurarak kan kaybından ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 12:52 Güncelleme: 27.11.2025 - 12:52
        Samsun'da silahla vurduğu akrabasının ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığa müebbet hapis
        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde akrabasını silahla dizinden vurarak kan kaybından ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

        Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bora Karaca, tutuksuz sanıklar B.Ö. ve A.B, maktul Kani Timur Ünal'ın (52) yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Mahkemede savunma yapan sanık Bora Karaca, "Ben kesinlikle Timur'u vurmadım. Olay gecesi alkollüydü, silah onun elindeydi. İleri geri hareket etti. Ben de elinden almak için müdahil oldum ve silah elinde patladı. İzne çıktığımızı bildiği için 'siz gidin benim bir şeyim yok' dedi. Bu sırada turnike yaptım ve yardım da istedim. '112'yi arayalım' dedim ama yine 'ben iyiyim' dedi. Kesinlikle ben vurmadım. Kendisiyle herhangi bir husumetim yoktur, uzaktan akrabam ve yakın arkadaşım olur. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, Karaca'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 2 yıl hapis cezası ile 6 bin lira adli para cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

        Diğer sanıklar B.Ö. ile A.B. ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti.

        - Olay

        16 Kasım 2024'te polisi arayan B.Ö. (28), arkadaşı Bora Karaca (49) ile bir gün önce Çakırlar Yalı Mahallesi 6095 Sokak'ta eğlenmek için bir eve gittiklerini belirterek, arkadaşı Bora Karaca'nın alt katta yaşayan Kani Timur Ünal'ı silahla yaraladığı ihbarında bulunmuştu. Olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Yürütülen soruşturma kapsamında Ünal'ı silahla dizinden vurarak kan kaybından ölümüne neden olduğu öne sürülen Bora Karaca tutuklanmış, B.Ö. ile A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

