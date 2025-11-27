Samsun'da silahla vurduğu akrabasının ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığa müebbet hapis

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde akrabasını silahla dizinden vurarak kan kaybından ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bora Karaca, tutuksuz sanıklar B.Ö. ve A.B, maktul Kani Timur Ünal'ın (52) yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemede savunma yapan sanık Bora Karaca, "Ben kesinlikle Timur'u vurmadım. Olay gecesi alkollüydü, silah onun elindeydi. İleri geri hareket etti. Ben de elinden almak için müdahil oldum ve silah elinde patladı. İzne çıktığımızı bildiği için 'siz gidin benim bir şeyim yok' dedi. Bu sırada turnike yaptım ve yardım da istedim. '112'yi arayalım' dedim ama yine 'ben iyiyim' dedi. Kesinlikle ben vurmadım. Kendisiyle herhangi bir husumetim yoktur, uzaktan akrabam ve yakın arkadaşım olur. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Karaca'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 2 yıl hapis cezası ile 6 bin lira adli para cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.