Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de "Bilinçli Ebeveynlik" söyleşisi düzenlendi

        Eğitimci ve yazar Saniye Bencik Kangal, Vezirköprü'de "Bilinçli Ebeveynlik" temalı söyleşi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 14:59 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de "Bilinçli Ebeveynlik" söyleşisi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eğitimci ve yazar Saniye Bencik Kangal, Vezirköprü'de "Bilinçli Ebeveynlik" temalı söyleşi gerçekleştirdi.

        Kangal, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide ebeveynlerin çocuk yetiştirirken dikkat etmesi gereken hususlara değinerek aile içi iletişim, çocuklara yaklaşım biçimleri ve doğru ebeveyn davranışları üzerine bilgiler verdi.

        Programda Belediye Murat Başkanı Gül, Kangal'a teşekkürlerini iletip çalışmalarında başarılar diledi.

        Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, çeşitli kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Vezirköprü İlçe Müftülüğü Gazze için Hayır Çarşısı düzenledi
        Vezirköprü İlçe Müftülüğü Gazze için Hayır Çarşısı düzenledi
        Bafra Karma OSB, yeni projelerle güçleniyor Bafra Karma OSB'de üretim kapas...
        Bafra Karma OSB, yeni projelerle güçleniyor Bafra Karma OSB'de üretim kapas...
        Geleneksel oyunlar yeniden canlanıyor
        Geleneksel oyunlar yeniden canlanıyor
        Gazze için hayır çarşısı
        Gazze için hayır çarşısı
        "Bilinçli Ebeveynlik" söyleşisi
        "Bilinçli Ebeveynlik" söyleşisi
        Samsun'da öğrencilere dijital bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Samsun'da öğrencilere dijital bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi