        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da öğrencilere dijital bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 13:37 Güncelleme: 27.11.2025 - 13:37
        Yeşilay Samsun Şubesince öğrencilere dijital bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen eğitimde, okulun Makale Tahlil Topluluğu ile Yeşilay Kulübü üyesi öğrenciler tarafından önce dijital bağımlılık üzerine makaleler okunarak değerlendirme yapıldı.

        Daha sonra topluluk ve kulüp üyesi 5 öğrenci tarafından, dijital bağımlılığın oluşum süreci, dijital bağımlı bireylerin yaşadığı sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin sunum yapıldı.

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de gençlerin dijital bağımlılıktan nasıl kurtulacakları, Yeşilayın bu noktada sağladığı destekler hakkında bilgi verdi.

        Güneş, AA muhabirine, dijital bağımlılığın hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi.

        Yeşilayın, tüm bağımlılıklarla olduğu gibi dijital bağımlılıkla da mücadele ettiğini vurgulayan Güneş, bununla ilgili farkındalık oluşturmak için öğrencilerle çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

