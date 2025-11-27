Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        27.11.2025 - 15:26
        Samsun'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar neticesinde Güldere Mahallesi'nde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan R.S. (51) yakalanarak gözaltına alındı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

