Samsun'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar neticesinde Güldere Mahallesi'nde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan R.S. (51) yakalanarak gözaltına alındı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
