Samsun'da avlanmak için kıyıya yaklaşan yunus görüntülendi

Kıyıdan birkaç metre uzaklıkta görülen yunusun, küçük balık sürüsünü takip ederek zaman zaman su yüzeyine çıktığı ve hızlı manevralarla avlandığı dikkati çekti.

Samsun'un Yakakent ilçesi sahilinde avlanmak için kıyıya yaklaşan yunus, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.