        Samsun Haberleri

        Samsun'da avlanmak için kıyıya yaklaşan yunus görüntülendi

        Samsun'un Yakakent ilçesi sahilinde avlanmak için kıyıya yaklaşan yunus, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:18 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:18
        Samsun'un Yakakent ilçesi sahilinde avlanmak için kıyıya yaklaşan yunus, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kıyıdan birkaç metre uzaklıkta görülen yunusun, küçük balık sürüsünü takip ederek zaman zaman su yüzeyine çıktığı ve hızlı manevralarla avlandığı dikkati çekti.

        Görüntüleri çeken vatandaşlar, yunusu bir süre ilgiyle izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

